Войти
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
официально
Шмыгаль заявил об отсутствии планов ввести локдаун по всей стране
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
соседи
Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

химпром
RSS

Отмена запрета на ввоз российских удобрений может произойти в любой момент, – Союз химиков Украины

320
Отмена запрета на ввоз российских удобрений может произойти в любой момент, – Союз химиков Украины

По информации Союза химиков Украины, лоббисты российских удобрений сумели убедить Минагрополитики в необходимости отмены Украиной эмбарго на эту продукцию. Об этом изданию «Нова Влада» сообщил вице-президент «Союза химиков Украины» Игорь Гольченко.

Он утверждает, что в последние недели на фоне энергетического кризиса и, в частности, кризиса на рынке газа, в Украине оживились лоббисты интересов российских компаний — производителей удобрений и их местных трейдеров, которые «рядятся в одежды защитников интересов украинских аграриев».

«Продавливают они отмену запрета на ввоз российских удобрений в Украину под соусом необходимости обеспечения ими аграриев по приемлемой цене к весенней посевной. И поговаривают даже, что уже сумели каким-то образом убедить в необходимости отмены эмбарго Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и уже вышли даже на Кабинет Министров. Так что отмена запрета может произойти в любой момент», — говорит Игорь Гольченко.

По прогнозам Союза химиков Украины, отмена эмбарго на ввоз российских удобрений с учетом 20-кратной разницы в цене на газ для российских и украинских производителей неизбежно приведет к остановке производства в Украине. А это означает ликвидацию оставшихся 100 тысяч рабочих мест в отрасли. А к уже остановленному Одесскому припортовому заводу присоединятся «Днепразот», «Ровноазот», черкасский и северодонецкий «Азоты» и так далее.

Следствия — усиление нагрузки на социальную сферу и недовольство населения, сокращение бюджетных поступлений, рост зависимости от России не только в энергетической, но и в продовольственной сфере, а значит и подрыв экономической безопасности страны.

«Сама постановка вопроса о возможности снятия запрета на ввоз в Украину российских удобрений заставляет задаться вопросом: почему тогда табуированным остается вопрос о закупке газа в России? Ведь куда логичнее покупать у агрессора сырье, нежели готовую продукцию. Ведь во втором случае украинские потребители оплачивают еще и созданную в России добавленную стоимость, помогая росту ее экономики и наполнению бюджета. Или Россия в целях покупки удобрений агрессором не является?», — рассуждает Гольченко.

Также в Союзе химиков сомневаются, что разрешение на ввоз удобрений из России приведет к положительным результатам для украинских аграриев — обеспечению их достаточным количеством удобрений по приемлемой цене. В свое время, в 2014-2017 гг. произошла монополизация украинского рынка российскими поставщиками. Выбив с украинского рынка украинских же производителей (их доля на собственном рынке в отдельные моменты падала до 22%), в 2018–2019 годах российские производители и их украинские трейдеры начали повышать цены.

Читайте также: Рада намерена создать нового регулятора вместо НКРСИ

Тогда, по информации Союза химиков, итоги такой странной государственной политики оказались плачевны: количество рабочих мест в отрасли сократилось в 1,5 раза (с 164 000 до 105 000), а доля химической продукции в промышленном производстве Украины — с 6,2% до 4,8%. Поставки произведенной отечественными предприятиями продукции химпрома на внутренний украинский рынок за 2012-2018 годы снизились почти втрое — с $10,5 млрд до $3,69 млрд.

«Монопольное положение российских производителей усиливалось вплоть до середины 2019 года, когда украинское правительство ввело эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. На этом фоне украинская химия воспряла и продемонстрировала рекордные темпы роста. При этом никакого роста цен на удобрения на нашем рынке, которым пугали лоббисты российских производителей удобрений, не произошло», — напомнил Игорь Гольченко.

удобрения, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 21 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016