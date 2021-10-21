Отмена запрета на ввоз российских удобрений может произойти в любой момент, – Союз химиков Украины

По информации Союза химиков Украины, лоббисты российских удобрений сумели убедить Минагрополитики в необходимости отмены Украиной эмбарго на эту продукцию. Об этом изданию «Нова Влада» сообщил вице-президент «Союза химиков Украины» Игорь Гольченко.

Он утверждает, что в последние недели на фоне энергетического кризиса и, в частности, кризиса на рынке газа, в Украине оживились лоббисты интересов российских компаний — производителей удобрений и их местных трейдеров, которые «рядятся в одежды защитников интересов украинских аграриев».

«Продавливают они отмену запрета на ввоз российских удобрений в Украину под соусом необходимости обеспечения ими аграриев по приемлемой цене к весенней посевной. И поговаривают даже, что уже сумели каким-то образом убедить в необходимости отмены эмбарго Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и уже вышли даже на Кабинет Министров. Так что отмена запрета может произойти в любой момент», — говорит Игорь Гольченко.

По прогнозам Союза химиков Украины, отмена эмбарго на ввоз российских удобрений с учетом 20-кратной разницы в цене на газ для российских и украинских производителей неизбежно приведет к остановке производства в Украине. А это означает ликвидацию оставшихся 100 тысяч рабочих мест в отрасли. А к уже остановленному Одесскому припортовому заводу присоединятся «Днепразот», «Ровноазот», черкасский и северодонецкий «Азоты» и так далее.

Следствия — усиление нагрузки на социальную сферу и недовольство населения, сокращение бюджетных поступлений, рост зависимости от России не только в энергетической, но и в продовольственной сфере, а значит и подрыв экономической безопасности страны.

«Сама постановка вопроса о возможности снятия запрета на ввоз в Украину российских удобрений заставляет задаться вопросом: почему тогда табуированным остается вопрос о закупке газа в России? Ведь куда логичнее покупать у агрессора сырье, нежели готовую продукцию. Ведь во втором случае украинские потребители оплачивают еще и созданную в России добавленную стоимость, помогая росту ее экономики и наполнению бюджета. Или Россия в целях покупки удобрений агрессором не является?», — рассуждает Гольченко.

Также в Союзе химиков сомневаются, что разрешение на ввоз удобрений из России приведет к положительным результатам для украинских аграриев — обеспечению их достаточным количеством удобрений по приемлемой цене. В свое время, в 2014-2017 гг. произошла монополизация украинского рынка российскими поставщиками. Выбив с украинского рынка украинских же производителей (их доля на собственном рынке в отдельные моменты падала до 22%), в 2018–2019 годах российские производители и их украинские трейдеры начали повышать цены.

Тогда, по информации Союза химиков, итоги такой странной государственной политики оказались плачевны: количество рабочих мест в отрасли сократилось в 1,5 раза (с 164 000 до 105 000), а доля химической продукции в промышленном производстве Украины — с 6,2% до 4,8%. Поставки произведенной отечественными предприятиями продукции химпрома на внутренний украинский рынок за 2012-2018 годы снизились почти втрое — с $10,5 млрд до $3,69 млрд.

«Монопольное положение российских производителей усиливалось вплоть до середины 2019 года, когда украинское правительство ввело эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. На этом фоне украинская химия воспряла и продемонстрировала рекордные темпы роста. При этом никакого роста цен на удобрения на нашем рынке, которым пугали лоббисты российских производителей удобрений, не произошло», — напомнил Игорь Гольченко.