Украина существенно сократила дефицит внешней торговли

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-августе 2020 года сократилось на 59,4% по сравнению с январем-августом 2019 года — до $2,399 млрд с $5,915 млрд.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 6,6% — до $30,843 млрд, импорт — на 14,6%, до $33,242 млрд.
Госстат уточнил, что августе-2020 по сравнению с июлем-2020 сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 5% — до $4,068 млрд, импорта — на 1,6%, до $4,462 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в августе-2020 также было негативным и составило $393,6 млн, что однако лучше показателя предыдущего месяца ($517,2 млн). Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-августе текущего года составил 0,93 (в январе-августе-2019 — 0,85).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 225 стран мира.
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