Сегодня Совет Нацбанка может уволить Рожкову

Сегодня Совет Национального банка рассмотрит вопрос об увольнении первого заместителя главы ведомства Екатерины Рожковой. Об увольнении Сологуба информации нет, сообщает издание Lb.ua со ссылкой на свои источники.

По информации инстайдера, Совет НБУ рассмотрит вопрос об увольнении только Рожковой. Пока неизвестно, планируют ли во время этого заседания рассматривать вопрос увольнения заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба.