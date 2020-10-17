Бельгия вводит жесткий карантин и комендантский час

Бельгия снова принимает жесткие меры, чтобы остановить рост заболеваний COVID-19, и смертельных случаев, сообщил премьер страны Александр Де Кроо на пресс-конференции в пятницу, 16 октября, передает The Brussels Times.

«Число инфицированных молниеносно растет ежедневно. Врачи испытывают постоянные стресс и прессинг. Мы боремся с этим вирусом», — сказал премьер.

С понедельника, 19 октября, власти вводят меры, которые иногда будут даже более строгими, чем в марте-апреле во время первой волны COVID-19. В частности, будет разрешено иметь только один близкий постоянный контакт вне семьи, проживающей в одном доме.

В Бельгии вводят комендантский час, который запрещает прогулки с 00:00 до 5:00 утра.

Продуктовым рынкам разрешено работать с соблюдением всех действующих карантинных мероприятий. А вот рождественские базары и зимние ярмарки будут закрыты.

Количество участников массовых мероприятий ограничено до 40 человек.