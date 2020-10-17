В Украине опять антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы, 17 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — 6 410 новых случаев, выздоровели 2 194 человека, умерли 109 ранее заболевших, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 16 октября, был прежний антирекорд — 5 992 новых случая инфицирования, 15 октября сообщалось о 5 062 заболевших,14 октября было зафиксировано 5 590 новых случаев заболевания COVID-19, 13 октября было 5 133.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 293 641 человек, умерли от COVID-19 с начала пандемии 5 517 человек, выздоровели — 124 113 больных.
Сейчас в Украине COVID-19 болеют 164 011 человек, что на 4 107 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (598), в Одесской (506), Харьковской (472), Днепропетровской (464), Хмельницкой (382) и Львовской областях (368).
Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 6 930.
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