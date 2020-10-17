Президент Германии ушел на карантин

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер ушел на карантин после того, как тест на коронавирус одного из сотрудников его личной охраны показал положительный результат. Об этом сообщила в субботу канцелярия немецкого президента.

Как отметили в ведомстве, инфицированный — сотрудник команды Федерального ведомства по уголовным делам, отвечающего за охрану президента, причем это «контактное лицо первой степени».

Штайнмайер сдал первый тест на коронавирус, его результат отрицательный, сообщило онлайн-издание Focus.

Среди запланированных на ближайшее время мероприятий президента было вручение в воскресенье традиционной Премии Мира немецких книготорговцев на международной Франкфуртской книжной ярмарке.

Число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Германии выросло за сутки на 7 830, что является рекордным показателем за всю пандемию. Причем максимум регистрируется третий день подряд. Всего в ФРГ по состоянию на утро субботы заразились 356 387 человек.