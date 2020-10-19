Жена и сын бывшего премьера Гройсмана заболели COVID-19

Экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман сообщил, что у его жены и сына подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
«Дорогие друзья! К сожалению, с прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки. Это чуть позже. Понимаю, что сегодня наша семья переживает все то, что переживают десятки тысяч украинских семей», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.
Он добавил, что будет вместе со своей женой и сыном дома, и «мы вместе будем проходить это испытание».
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016