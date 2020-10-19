Жена и сын бывшего премьера Гройсмана заболели COVID-19

Экс-премьер-министр Украины (2016-2019) Владимир Гройсман сообщил, что у его жены и сына подтверждено заболевание острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

«Дорогие друзья! К сожалению, с прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID, чтобы никого не подвергать опасности, я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки. Это чуть позже. Понимаю, что сегодня наша семья переживает все то, что переживают десятки тысяч украинских семей», — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Он добавил, что будет вместе со своей женой и сыном дома, и «мы вместе будем проходить это испытание».

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро понедельника, 19 октября, зафиксировано 4 766 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 1 112 пациентов, умерли 66 ранее заболевших, общее количество инфицированных с начала пандемии превысило 300 тыс. человек.