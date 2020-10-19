Еврокомиссия обнародовала карту заражения Евросоюза

Еврокомиссия в понедельник впервые с начала пандемии опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, сформированную на общеевропейских критериях. Карта размещена на сайте Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Карта стран и регионов Европы использует цветовые коды для изображения среднего количества новых случаев заболевания за одни сутки на 100 тысяч человек в течение последних двух недель. Две трети территории Евросоюза — 19 государств — выкрашены в красный цвет, что означает, что за последние две недели там фиксируют в среднем более 150 новых случаев в день на 100 тысяч человек. Создание этой карты стало одной из мер, которые должны упростить порядок перемещения и карантинов в Европе и позволить сохранить открытыми внутренние границы сообщества в условиях второй волны пандемии.

Евросоюзу потребовалось 7 месяцев с начала острой фазы пандемии в Европе в марте этого года, чтобы согласовать единый подход к классификации регионов сообщества по санитарной ситуации. Главной проблемой при согласовании общего подхода к борьбе с пандемией стал тот факт, что вопросы как санитарного, так и пограничного контроля находятся в ведении национальных правительств стран ЕС, а не Брюсселя.

В общеевропейскую «красную зону» — более 150 новых случаев в день на 100 тысяч населения за последние две недели — вошли Франция, Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Австрия, Ирландия, Великобритания (до конца этого года, когда закончится переходный период по Brexit, она рассматривается как часть ЕС), Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Хорватия, Кипр, Мальта, Румыния и большая часть Болгарии.