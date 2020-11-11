Войти
Только половина госпредприятий Украины работают с прибылью
официально
Только половина госпредприятий Украины работают с прибылью
Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за исход выборов
позиция
Трамп заявил о большом прогрессе в борьбе за исход выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

автопром
RSS

Honda первой начнет продажи автомобилей с третьим уровнем автоматизации

582
Honda первой начнет продажи автомобилей с третьим уровнем автоматизации

Японская компания Honda первой в мире намерена начать реализацию на рынке автомобилей, отвечающих третьему уровню автоматизации по международной классификации. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выдало сертификат безопасности на седан премиум-класса Legend, на котором было установлено необходимое оборудование для беспилотного вождения.

Третий уровень автоматизации подразумевает, что автомобиль может двигаться без участия водителя при определенных условиях, например, в потоке по скоростному шоссе, совершая торможения, ускорения и обгоны медленного транспорта. Однако находящемуся за рулем все равно необходимо следить за дорогой и быть готовым отреагировать на экстренную ситуацию. Тем не менее скорость движения на скоростных дорогах для таких моделей Honda будет ограничена.

Сообщество автомобильных инженеров (Society of Automotive Engineers, SAE) выделяет шесть уровней автоматизации машин, где нулевой уровень подразумевает отсутствие автоматизации (водитель делает всю работу самостоятельно), а пятый обозначает полную автоматизацию (непосредственного вмешательства в процесс вождения не требуется).

Читайте также: Демократы обеспечили себе большинство в Палате представителей Конгресса

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск ранее заявлял о планах в скором времени создать автомобиль с технологией полной полной автоматизации, отвечающей стандартам пятого уровня.

Honda, беспилотные автомобили
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 11 ноября 2020
Вторник, 10 ноября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Давайте разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции

Очень важно разделять портфельные и прямые иностранные инвестиции. Проблема многих экспертов и политиков в том, что они этого не делают. Когда они говорят слово «инвестор», то для них это кредит от ЕС, МВФ, это такие банки как Голдман Сакс, ДжиПи Морган или институциональные инвесторы типа фонда Темплтона или Томаса Роу Прайса. Но все эти инвесторы не создают в Украине бизнеса. Они дают деньги в кредит, которыми потом распоряжается наше правительство.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украина VS Турция: чему стоит поучиться друг у друга

Многие в Украине предпочитает смотреть на ситуацию в Турции как на пример в контексте предостережения о нецелесообразности проведения программ «количественного смягчения», а также в вопросе «зависимости/независимости» решений центрального банка. Но на самом деле пример Турции, если его и следует рассматривать для Украины, то только с точки зрения способности аппарата центрального банка генерировать адекватные управленческие решения с учетом изменения экономических условий.
Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Как жажда чуда мешает добиваться реальных целей

Повышенное внимание медиа, внезапные изменения, события с низкой вероятностью, как правило, привлекают наше внимание больше, чем противоположное. Проблема с лотерейным мышлением в том, что оно уводит нас от мыслей о насущных вопросах. От всеобъемлющих и систематических проблем, решение которых зависит от приложенных усилий.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016