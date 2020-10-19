В Харькове закончились места в больницах, пациентов с COVID-19 везут в районные

В Харькове больницы переполнены, и в течение двух дней больных COVID-19 госпитализируют в районные.

Об этом заявил на брифинге председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает Укринформ.

«В течение последних дней, начиная с четверга-пятницы, новых больных COVID-19 из Харькова привозили в две районные больницы, включая Купянскую», — отметил Кучер.

По его словам, в целом в районы увезли 13 больных, причина — нехватка коек в медицинских учреждениях города.

Ранее председатель ОГА сообщал, что на Харьковщине предусмотрено свыше 3 тысяч коек для больных коронавирусом. В ближайшие дни планируется развернуть еще около 600 коек на базе больниц Укрзализныци.

По состоянию на 19 октября в Харьковской области подтверждено 595 новых случаев заболевания COVID-19, в частности 403 случая — в Харькове. Всего в регионе с начала эпидемии зафиксировано 29 118 случаев. Умерли 445 человек, за сутки — 6.