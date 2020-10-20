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В пятой стране мира число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

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В пятой стране мира число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн

С начала пандемии число заразившихся коронавирусной инфекцией в Аргентине достигло 1 002 662 человек, сообщает Министерство здравоохранения. За последние сутки в стране выявили 12 982 новых случаев инфицирования.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Аргентина стала пятой в мире страной, где число подтвержденных случаев заболевания превысило 1 млн. Ранее эту отметку преодолели США, Индия, Бразилия и Россия.

За последние сутки в Аргентине умер 451 человек с COVID-19, общее число летальных исходов составило 26 716. С начала пандемии в стране выздоровели 803,9 тыс. человек.

Первый случай инфицирования COVID-19 был выявлен в Аргентине 3 марта. Это был завозной случай, заразился человек, прибывший из Италии. Спустя несколько дней, 7 марта, в стране зафиксировали первый летальный исход от COVID-19. В конце месяца в стране ввели карантинные ограничения.

За последние 1,5 месяца число выявленных случаев COVID-19 в Аргентине увеличилось вдвое: за это время в стране зарегистрировали 500 тыс. новых зараженных. Рекордный суточный показатель был зафиксирован в прошлый четверг, 15 октября — 17 096 человек.

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19 октября общее число подтвержденных инфицированных во всем мире превысило 40 млн. На первом месте по числу заражений находятся США, где коронавирус выявили у 8,2 млн человек. Второе место занимает Индия (7,55 млн), третье — Бразилия (5,22 млн). На четвертом месте находится Россия с 1,4 млн зараженных.

Аргентина, коронавирус
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