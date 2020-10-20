Новые власти Кыргызстана попросили денег у ЕС

Новые власти Кыргызстана попросили у Европейского союза финансовой помощи для покрытия бюджетных расходов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Министерства иностранных дел страны.

В нем отмечается, что в понедельник министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев провел телефонный разговор со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом. «Выражена просьба рассмотреть возможность оказания помощи на поддержку бюджета КР», — отмечается в сообщении МИД. В ходе разговора также обсуждался вопрос об организации встречи между киргизской и европейской сторонами по проектам финансовых соглашений.

В ходе беседы Руслан Казакбаев информировал собеседника о текущей внутриполитической ситуации в стране и отметил, что она стабилизировалась, текущие политические процессы вернулись в правовое поле.

Напомним, что после прошедших 4 октября в Кыргызстане выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. В отставку ушли премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков. ЦИК страны признал итоги волеизъявления недействительными, дата проведения нового голосования должна быть объявлена до 6 ноября.

Спикером парламента был избран Канат Исаев, а премьер-министром — освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров. 15 октября президент страны Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, и полномочия главы государства перешли Жапарову.