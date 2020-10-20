Минфин занимает под все более высокий процент

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего займа повысило ставку отсечения по трехмесячным облигациям внутреннего государственного займа с 7,2% до 7,3% и по 12-месячным ОВГЗ — с 10% до 10,3%.
Об этом сообщается в данных министерства.
Минфин привлек в госбюджет 5,66 млрд грн и 52,7 млн долларов, или около 7,155 млрд грн в эквиваленте. От размещения гривневых 3-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 3,923 млрд гривен, а от годовых — 1,737 млрд гривен.
Средневзвешенная ставка доходности для 3-месячных бумаг в долларах осталась неизменной — 3,5%.
Ведомство отказалось удовлетворить 2 из 12 заявок по 0,2 млрд грн (по номиналу): на покупку 3-мес. облигаций под 9,5% и на покупку годичных под 10,5%.
Напомним, что на аукционе 6 октября ставки для ОВГЗ в гривне на 3 месяца составляли 7,19%, на 1 год — 9,89%. На аукционе 29 сентября Минфин продал годичные ОВГЗ под 9,5%.
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