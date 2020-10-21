Ученые определили самый страшный фильм ужасов

Ученые в преддверии Хэллоуина определили самый страшный фильм ужасов. Как сообщает на своем сайте журнал Forbes, для этого специалисты из британской компании BroadbandChoices замерили сердцебиение нескольких десятков кинозрителей.
В эксперименте приняли участие 50 человек разного возраста. В рамках исследования они провели в общей сложности около 120 часов за просмотром 50 наиболее высоко оцененных критиками фильмов ужасов. При этом ученые контролировали сердцебиение зрителей, замеряя разницу во время просмотра спокойных и страшных сцен.
По итогам исследования ученые выделили 35 картин, на которые зрители реагировали наиболее активно. Первое место, удостоившись звания самого страшного хоррор-фильма, заняла картина «Синистер» (2012) режиссера Скотта Дерриксона. В среднем во время просмотра фильма скорость сердцебиения зрителей составляла 86 ударов в минуту, что на 32% выше показателей во время отдыха (65 ударов в минуту). При этом в один из самых страшных моментов зрители испугались настолько сильно, что их сердца колотились со скоростью в среднем 131 удар в минуту.
В пятерку самых страшных хоррор-фильмов, по версии BroadbandChoices, также вошли картины «Астрал» (2010), «Заклятие» (2013), «Реинкарнация» (2018) и «Паранормальное явление» (2007).
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016