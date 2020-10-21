Ученые определили самый страшный фильм ужасов

Ученые в преддверии Хэллоуина определили самый страшный фильм ужасов. Как сообщает на своем сайте журнал Forbes, для этого специалисты из британской компании BroadbandChoices замерили сердцебиение нескольких десятков кинозрителей.

В эксперименте приняли участие 50 человек разного возраста. В рамках исследования они провели в общей сложности около 120 часов за просмотром 50 наиболее высоко оцененных критиками фильмов ужасов. При этом ученые контролировали сердцебиение зрителей, замеряя разницу во время просмотра спокойных и страшных сцен.

По итогам исследования ученые выделили 35 картин, на которые зрители реагировали наиболее активно. Первое место, удостоившись звания самого страшного хоррор-фильма, заняла картина «Синистер» (2012) режиссера Скотта Дерриксона. В среднем во время просмотра фильма скорость сердцебиения зрителей составляла 86 ударов в минуту, что на 32% выше показателей во время отдыха (65 ударов в минуту). При этом в один из самых страшных моментов зрители испугались настолько сильно, что их сердца колотились со скоростью в среднем 131 удар в минуту.

В пятерку самых страшных хоррор-фильмов, по версии BroadbandChoices, также вошли картины «Астрал» (2010), «Заклятие» (2013), «Реинкарнация» (2018) и «Паранормальное явление» (2007).