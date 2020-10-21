В Конго боевики атаковали тюрьму и выпустили более тысячи заключенных

В Демократической Республике Конго в городе Бени в результате нападения боевиков из исправительного учреждения бежали более 1000 заключенных.

Об этом сообщает AFP.

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.

Как отмечается, террористы атаковали тюрьму Кангбаи и военный лагерь, оборонявший ее.

«Только около 100 заключенных остались в тюрьме из 1455, которые там находились», — сообщил мэр города Бени Мухиндо Бвакаманаха.