Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О разведке», который Верховная Рада приняла 17 сентября.
Как сообщает в среду пресс-служба президента, подписание состоялось во время посещения Зеленским управления информации Государственной пограничной службы Украины по случаю 17-й годовщины создания разведки Госпогранслужбы.
«Сегодня я подписываю принятый Верховной Радой закон Украины „О разведке“. Реализация положений этого закона позволит создать эффективную систему украинской разведки, которая будет отвечать характеру и масштабным актуальным угрозам национальной безопасности Украины», — сказал президент и подписал документ.
По его словам, поддержка разведки на законодательном уровне будет способствовать своевременному выявлению, предотвращению и нейтрализации угроз и повысит способность разведки получать и обеспечивать потребителей качественной разведывательной информацией.
«Следует помнить, что вопросы разведки являются приоритетом, а материалы разведчиков — основа для принятия важных государственных решений. Именно поэтому этот закон — не только новые возможности для разведки, но и большая ответственность для государства, которое требует значительного усиления стратегической и оперативной составляющих разведдеятельности, совершенствования аналитической работы и качества полученной информации», — подчеркнул Зеленский.
Президент выразил убеждение, что все задачи будут выполнены разведкой на высшем уровне. «Выполнены качественно, выполнены профессионально, собственно — как и всегда», — добавил глава государства.
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