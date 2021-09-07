Зеленский отметил успех украинской военной разведки в Афганистане

Владимир Зеленский поздравил украинских военных разведчиков с профессиональным праздником и отметил ключевое значение их работы для обеспечения национальной безопасности.
«Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки!», — написал Зеленский в соцсети Twitter во вторник.
Как сообщалось, сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины руководили операцией по эвакуации украинских и иностранных граждан из Афганистана, в результате которой, по словам главы офиса президента Андрея Ермака, украинскими самолетами было вывезено более 600 человек.
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