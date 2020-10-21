Кабмин со следующей недели будет заседать в онлайн-режиме

Заседания Кабинета министров Украины со следующей недели будут проходит в онлайн-режиме, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведем в онлайн. Такое требование времени», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Шмыгаль уточнил, что это не единственное изменение, которое внес в нашу жизнь коронавирус.
Премьер уточнил, что заседание правительства 21 октября является практически выездным в режиме онлайн, поскольку в нем будут участвовать с помощью видеосвязи представители Херсонской областной государственной администрации, приглашенным на заседание лицам также предложили воспользоваться онлайн-связью.
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