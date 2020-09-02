Трамп считает, что в Китае значительно занижают данные о смертности от COVID-19

Президент США Дональд Трамп считает, что в Китае из-за пандемии нового коронавируса умерло значительно больше людей, чем сообщается. Американский лидер выступил с этим утверждением в интервью журналистам телеканала Fox News, которое вышло в эфир во вторник.
Трамп выразил уверенность в том, что «в Китае сейчас очень трудное время». «Я думаю, им нанесен гораздо больший ущерб, чем полагают люди», — отметил Трамп, говоря о последствиях пандемии в КНР. «Они потеряли десятки тысяч человек. Они потеряли больше, чем любая другая страна, они просто не сообщают об этом», — сказал Трамп. Он не ответил на вопрос журналиста о том, откуда он получил эту информацию.
По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 184 тыс. человек. В Китае, согласно оценкам данного университета, инфицированы примерно 89,9 тыс. человек, умерли около 4,7 тыс.
Нынешний хозяин Белого дома ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции.
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