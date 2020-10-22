Boeing впервые с 2004 года может представить новый пассажирский самолет

Американский авиастроительный концерн Boeing Co. обсуждает с клиентами создание нового пассажирского самолета, пишет The Wall Street Journal.
По информации газеты, речь идет об узкофюзеляжном самолете на 200-250 пассажиров. Таким образом, авиалайнер по своим характеристикам будет располагаться между самой крупной моделью Boeing 737 MAX и широкофюзеляжным 787 Dreamliner. Обсуждения находятся на ранней стадии и могут не привести к программе по разработке нового лайнера.
Boeing не предлагал новых моделей пассажирских самолетов с 2004 года, когда был представлен Dreamliner, поставки которого начались в 2011 году. Boeing давно рассматривал возможность выпуска нового самолета, однако в 2011 году предпочел создать новую модель лайнера 737 — 737 MAX.
Запрет на полеты 737 MAX в марте 2019 года привел к отставанию Boeing от Airbus на рынке узкофюзеляжных пассажирских самолетов. Европейский концерн добился успеха благодаря выпуску более крупных моделей A320neo, включая A321 LR и XLR с увеличенной дальностью полета. Airbus получила более 3 тыс. заказов на эти самолеты.
Выпуск новой модели пассажирского самолета может позволить Boeing конкурировать с A321, отмечает WSJ.
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