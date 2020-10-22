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Нацбанк сохранил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году и улучшил ожидания роста в 2021

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Нацбанк сохранил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году и улучшил ожидания роста в 2021

Национальный банк Украины сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2020 год на уровне 6% и улучшил ожидания относительно роста показателя в следующем — с 4% (в июльском прогнозе) до 4,2%, сообщается на сайте НБУ в четверг.

«Прогноз ВВП на текущий год остается неизменным. Сокращение экономики по итогам года является следствием, прежде всего, тяжелого для бизнеса второго квартала, на который пришлись самые жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений», — отмечается в сообщении.

Нацбанк добавил, что восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будет компенсировать худший урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс.

Согласно прогнозам центробанка, при том, что регулятор улучшил прогноз роста ВВП на 2021 год до 4,2%, он одновременно ухудшил ожидания по росту показателя в 2022 году в 4% (в июльском прогнозе) до 3,8%.

«Основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 годах будет оставаться частное потребление. Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса», — отметил НБУ.

Нацбанк уточнил, что важной предпосылкой реализации такого сценария является дальнейшее отсутствие жестких карантинных ограничений, как в Украине, так и в мире.

Указывается, что по возвращении экономики к устойчивому росту потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится, что, в свою очередь, будет способствовать постепенному сокращению дефицита госбюджета до уровня около 3% ВВП к 2022 году.

Согласно прогнозам центробанка, государственный и гарантированный государством долг, который в этом году увеличился до 63% ВВП, в дальнейшем будет сокращаться на 2-3 процентных пункта ежегодно, чему будут также способствовать рост экономики, взвешенная фискальная политика и умеренная волатильность обменного курса.

В сообщении отмечается, что основным предположением, которое принимает во внимание правление НБУ остается продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Еще одним пунктом Нацбанк называл получение связанного с программой МВФ финансирования от международных партнеров.

«Эта поддержка необходима для быстрого восстановления украинской экономики», — уточнил регулятор.

Указывается, что значительные отсрочки или приостановление исполнения обязательств перед МВФ может не только замедлить экономическое восстановление, но и значительно ухудшить девальвационные и инфляционные ожидания.

«Результативный диалог с международными партнерами являются залогом сохранения макрофинансовой стабильности. Сотрудничество с МВФ позволит и в дальнейшем выполнять внешние обязательства государства и увеличить международные резервы Украины до $29-30 млрд», — указал центробанк.

Нацбанк также пересмотрел прогноз международных резервов, ухудшив его на конец 2020 года до $29,1 млрд (с $29,8 млрд), на 2021 год — до $29,5 млрд (с $32,7 млрд) и на 2022 год — до $28,8 млрд (с $32,7 млрд). По данным регулятора международные резервы по состоянию на 1 октября находились на уровне $26,5 млрд.

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Согласно сообщению, ключевым риском для макрофинансовой стабильности, как и раньше, является длительный срок и углубление пандемии коронавируса и усиления карантинных ограничений.

Регулятор добавил, что актуальными также остаются риски негативного влияния судебных решений на макрофинансовую стабильность, эскалации военного конфликта на востоке страны или ее границах и увеличения волатильности мировых цен на продукты питания учитывая глобальные изменения климата и риск усиления протекционизма в мире.

ВВП, НБУ
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 18 минут назад

UA . НАРОД КИЇВСЬКОЇ РУСІ ЗДИХАЄ ВІД БІДНОСТІ ЄВРЕЇ ТРАМПА І РОСІЯНИ ПУТІНА ЖИРІЮТЬ ВІД БАГАТСТВА СМЕРТЬ ЄВРЕЙСЬКОРООСІЙСЬКОМУ КАГАЛУ ОКУПАНТУ БІДНІСТЮ І КОРОНАВІРУСОМ АБО СМЕРТЬ ЛЮДСТВУ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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