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Государство профинансирует испытания и производство украинской вакцины от коронавируса

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Государство профинансирует испытания и производство украинской вакцины от коронавируса

Клинические испытания и производство вакцины от COVID-19 будут профинансированы за счет государства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

«Доклиническая фаза испытаний вакцины длилась шесть месяцев. В ходе ее проведения выяснилось, что кандидат на вакцину имеет хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса. Разработку кандидата осуществлял консорциум компаний DiaPrep, плюс украинские ученые и академики, которые работают в том числе в Институте микробиологии НАН. В связи с тем, что мы закончили доклиническую фазу, нужно начинать клиническую фазу. Она будет проходить при полной поддержке государства с точки зрения финансирования процессов», — сказал он, добавив, что это будет стоить порядка 100-150 млн грн.

В свою очередь один из разработчиков — президент компании DiaPrep System Incorporated Михаил Фаворов отметил, что Украина может получить готовую вакцину через девять месяцев или год.

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«Это длительный процесс, он включает три фазы проверки, много сложных процессов, но уже ясно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от COVID-19. Мы можем получить вакцину через девять месяцев — год», — сказал он.

Фаворов добавил, что доклинические исследования проводились в лабораторных центрах Турции, Америки и Франции и доказали нейтрализацию вируса.

вакцина, коронавирус
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