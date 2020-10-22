Государство профинансирует испытания и производство украинской вакцины от коронавируса

Клинические испытания и производство вакцины от COVID-19 будут профинансированы за счет государства, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.
«Доклиническая фаза испытаний вакцины длилась шесть месяцев. В ходе ее проведения выяснилось, что кандидат на вакцину имеет хорошие перспективы, происходит нейтрализация вируса. Разработку кандидата осуществлял консорциум компаний DiaPrep, плюс украинские ученые и академики, которые работают в том числе в Институте микробиологии НАН. В связи с тем, что мы закончили доклиническую фазу, нужно начинать клиническую фазу. Она будет проходить при полной поддержке государства с точки зрения финансирования процессов», — сказал он, добавив, что это будет стоить порядка 100-150 млн грн.
В свою очередь один из разработчиков — президент компании DiaPrep System Incorporated Михаил Фаворов отметил, что Украина может получить готовую вакцину через девять месяцев или год.
«Это длительный процесс, он включает три фазы проверки, много сложных процессов, но уже ясно, что со временем мы сможем получить препарат, который будет защищать от COVID-19. Мы можем получить вакцину через девять месяцев — год», — сказал он.
Фаворов добавил, что доклинические исследования проводились в лабораторных центрах Турции, Америки и Франции и доказали нейтрализацию вируса.
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