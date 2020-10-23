На Донбассе хотят построить троллейбусную линию длиной 48 километров

Министерство финансов ведет переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта организации троллейбусного сообщения между городами Краматорской агломерации.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Планируется, что троллейбусная линия протяженностью 48 километров свяжет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.
«Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невелика: 3,5 километра — от Славянска в Краматорск, 5,5 км — от Краматорска до Дружковки, 8 километров — от Дружковки до Константиновки», — пояснили в министерстве.
Ожидается, что в проект также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. В перспективе эту новую сеть предлагается продлить до города Святогорск.
Заместитель министра финансов Александр Кава уже обсудил возможное привлечение кредитных средств с представителями Европейского инвестиционного банка. В Минфине отмечают, что представители ЕИБ выразили свою заинтересованность проектом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016