Пашинян выступил за введение российских миротворцев в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддерживает введение российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он считает, что у РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией.
Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».
Пашинян сказал, что важно считаться с мнениями других региональных стран, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион.
«Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев», — считает он.
Напомним, в Армении считают, что Турция хочет контролировать энергетические линии из Каспийского региона в Европу. Именно по этому страна активно поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе.
Отметим, Майк Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе.
Тем временем, Азербайджан заявил о продолжении боевых операций против Армении.
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