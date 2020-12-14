Пашинян обвинил Азербайджан в провокациях из-за обострения в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никола Пашинян обвинил Азербайджан в провокационных действиях, которые привели к обострению ситуации в Нагорном Карабахе. По его словам, такие действия Азербайджана направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в регионе.
Об этом Пашинян заявил во время обращения к народу 14 декабря, передают «Новости Армении».
Он заявил, что азербайджанские военные в субботу атаковали села Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Карабаха во время того, как туда еще не были дислоцированы российские миротворцы. При этом Пашинян добавил, что гражданского населения в селах не было.
«Конечно, действия Азербайджана провокационны, но они также направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в регионе», — сказал Пашинян.
Напомним, утром в субботу, 12 декабря, Армения заявила о попытке азербайджанских военных атаковать одну из военных позиций в Нагорном Карабахе. В результате ранения получили шесть карабахских военных.
При этом Азербайджан заявил, что не нарушал режим перемирия в Нагорном Карабахе и обвинил в обстрелах Армению.
Позже Азербайджан заявили о проведении «вынужденной антитеррористической операции» в окрестностях поселка Гадрут в Нагорном Карабахе.
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