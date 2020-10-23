Суд не стал отменять опрос Зеленского

Окружной административный суд Киева отказался признать противоправным объявление президента Владимира Зеленского о проведении всенародного опроса общественного мнения 25 октября 2020 года на избирательных участках.
Как отмечается на сайте ОАСК, 23 октября суд отказал в удовлетворении иска жителю Ивано-Франковской области, который оспаривал вышеупомянутый опрос.
В связи с тем, что стороны не прибыли в судебное заседание, суд рассматривал дело в письменном производстве.
«В решении суда говорится, что обязательным условием предоставления правовой защиты судом является наличие реального нарушения прав человека на момент обращения в суд. Объявление любым субъектом властных полномочий о своих намерениях на совершение любых действий в будущем не может быть расценено судом как действие, которое нарушает право истца. Исходя из пределов заявленных требований и анализа положений действующего законодательства суд пришел к выводу, что иск является необоснованным и недоказанным достаточными доказательствами, и отказал истцу в его удовлетворении», — отмечается там.
Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день выборов 25 октября всенародного опроса по поводу 5 вопросов. Сами вопросы он называл позже и не сразу, а друг за другом.
Эти 5 вопросов касаются: пожизненного заключения за коррупцию, создания свободной экономической зоны на оккупированной части Донбасса, сокращения количества народных депутатов до 300, легализации каннабиса в медицинских целях, использования Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины.
В Офисе президента объяснили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.
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