Зеленский пообещал построить 5 медгородков

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине будут построены 5 медицинских городков.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

«У нас есть задача — сделать пять медицинских городков по Украине. Мы их сделаем», — сказал он.

План строительства одного из них в Краматорске Зеленскому презентовали в ходе его рабочего визита в Донецкую область.

«Проект предусматривает создание в составе областной многопрофильной больницы мощного консультативно-диагностического подразделения, оснащенного высокоточным медицинским оборудованием с использованием методов экспресс-диагностики наиболее распространенных болезней. Консультативное отделение рассчитано на 600 посещений в смену. Стационарную помощь планируют оказывать в самих отделениях. Такое медучреждение в Краматорске сможет обеспечить качественной высокоспециализированной медицинской помощью более 2,5 млн жителей Донецкой, Луганской и Харьковской области», — сказано в сообщении.

Стоимость первой очереди строительства составляет 5,9 млрд гривен, общая смета — 8 млрд гривен.

Начать строительство планируют в первом квартале 2021 года при наличии соответствующего финансирования.

Глава государства заверил, что финансирование будет обеспечено.

При этом он акцентировал внимание на необходимости поиска внебюджетных путей финансирования для строительства всего городка одновременно, а не постепенно, очередями в течение нескольких лет.