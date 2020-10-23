Войти
Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах
официально
Аваков обещает жестко реагировать на нарушения на выборах
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина
резонанс
Трамп обвинил Байдена в получении денег от Путина

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

Боголюбов просит суд вернуть ему треть акций ПриватБанка

288
Боголюбов просит суд вернуть ему треть акций ПриватБанка

Экс-акционер ныне государственного ПриватБанка Геннадий Боголюбов 15 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Кабинету министров и ПриватБанку относительно истребования из собственности государства в его пользу 33,2525% (или 25,24 млн простых именных акций) банка.

Согласно исковым требованиям, обнародованным на сайте единого реестра судебных решений, Боголюбов просит суд обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания со счета в ценных бумагах Украины 25,24 млн простых именных акций на его счет в депозитарном учреждении ООО «Солид Днепр», а также обязать последнее выполнить зачисление этих акций на соответствующий счет.

Отмечается, что суд 20 октября решил оставить без движения соответствующий иск экс-акционера ПриватБанка ввиду отсутствия документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основываются исковые требования, свидетельства об оплате судебного сбора, а также доказательств направления истцом ответчику копии искового заявления с приложенными к нему документами. На устранение соответствующих недочетов суд предоставил Боголюбову пять дней, указывается в определении.

Аналогичные вердикты по таким же причинам суд вынес по двум другим искам, в которых Боголюбов просит суд признать недействительным с момента заключения договор купли-продажи им акций при национализации и определить размер уставного капитала ПриватБанка на уровне 21,26 млрд грн, или 75,92 млн простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн (надо указать, какой сейчас капитал) и долю Боголюбова в нем в размере 33,2525%.

Как сообщалось, 15 октября Боголюбов подал еще и четвертый иск к государству (к ФГВФЛ и Кабмину), в предмете которого указывается «о признании права собственности». Информация о его рассмотрении пока отсутствует в едином реестре судебных решений.

Читайте также: С 26 октября почти вся Украина будет в оранжевой или красной эпидемической зоне

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

Геннадий Боголюбов, ПриватБанк
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 23 октября 2020
Четверг, 22 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Украина превращается в Бразилию

Грядущее Украины – киберпанк: некий антиутопический мир будущего, в котором точечное высокое технологическое развитие будет сочетаться с глубоким упадком в социальном устройстве в массе (разрушение госинститутов и падение материальных относительно высоких стандартов индустриального общества). Все идет к «бразилизации» страны - островки нормальной жизни, ориентированной на внешние рынки и обслуживание богатых граждан, в хаотической и упаднической вокруг экономической жизни большинства населения, ведущего преимущественно натуральное хозяйство.
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Совета НБУ

Советы донорам Украины

Так уж получилось, что за последний месяц я столкнулся с несколькими институциями, которые прямо или косвенно зависимы от грантовых денег. Пришлось перелопатить тонны публичных документов, отчетности, провести три десятка встреч с инсайдерами этих структур и даже их «подрядчиков». Не думал, что в этой отрасли все так запущенно.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что не так с «банковской реформой» Гонтаревой-Смолия

Предыдущие пять лет вся финансово-банковская система работала против отечественных производителей, а основные усилия были направлены на доминирование иностранных структур. Только прямых иностранных инвестиций в нашей стране это не прибавило.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016