Боголюбов просит суд вернуть ему треть акций ПриватБанка

Экс-акционер ныне государственного ПриватБанка Геннадий Боголюбов 15 октября обратился в Хозяйственный суд Киева с иском к Кабинету министров и ПриватБанку относительно истребования из собственности государства в его пользу 33,2525% (или 25,24 млн простых именных акций) банка.
Согласно исковым требованиям, обнародованным на сайте единого реестра судебных решений, Боголюбов просит суд обязать Укрэксимбанк выполнить депозитарную операцию списания со счета в ценных бумагах Украины 25,24 млн простых именных акций на его счет в депозитарном учреждении ООО «Солид Днепр», а также обязать последнее выполнить зачисление этих акций на соответствующий счет.
Отмечается, что суд 20 октября решил оставить без движения соответствующий иск экс-акционера ПриватБанка ввиду отсутствия документов, подтверждающих обстоятельства, на которых основываются исковые требования, свидетельства об оплате судебного сбора, а также доказательств направления истцом ответчику копии искового заявления с приложенными к нему документами. На устранение соответствующих недочетов суд предоставил Боголюбову пять дней, указывается в определении.
Аналогичные вердикты по таким же причинам суд вынес по двум другим искам, в которых Боголюбов просит суд признать недействительным с момента заключения договор купли-продажи им акций при национализации и определить размер уставного капитала ПриватБанка на уровне 21,26 млрд грн, или 75,92 млн простых именных акций номинальной стоимостью 280 грн (надо указать, какой сейчас капитал) и долю Боголюбова в нем в размере 33,2525%.
Как сообщалось, 15 октября Боголюбов подал еще и четвертый иск к государству (к ФГВФЛ и Кабмину), в предмете которого указывается «о признании права собственности». Информация о его рассмотрении пока отсутствует в едином реестре судебных решений.
Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
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