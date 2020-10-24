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В Украине за сутки более 7000 заболевших Covid-19

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В Украине за сутки более 7000 заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы, 24 октября, зафиксировано 7014 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровели 2 177 человек, умерли 125 пациентов, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Днем ранее, 23 октября, было зарегистрировано рекордное с начала пандемии количество случаев инфицирования COVID-19 за сутки — 7 517, 22 октября было 7053 заболевших, 21 октября −6 719 инфицированных.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро субботы 337 410 человек, умерли от COVID-19 6 289 человек, выздоровели — 139 755.

Сейчас в Украине COVID-19 болеют 191 366 человек, что на 4 712 больше, чем днем ранее.

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Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (560), Харьковской (520), Житомирской (484), Хмельницкой (450) областях.

За минувшие сутки было зарегистрировано 7395 подозрений на COVID-19.

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