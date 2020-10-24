Число заболевших COVID-19 в мире превысило 42 млн

Количество людей в мире, у которых диагностировали коронавирус, превысило отметку в 42 млн, всего в мире заразились 42 024 647 человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

При этом по данным Worldometer, число заболевших в мире составило 42 439 483.

По количеству зараженных, по информации Университета Джонса Хопкинса, лидируют США, там инфекцию подтвердили у 8,47 млн человек. На втором месте Индия с 7,76 млн заразившихся, на третьем — Бразилия, там коронавирус выявили у 5,32 млн человек. Четвертое место по количеству заразившихся занимает Россия (1,48 млн по данным оперативного штаба на утро 23 октября), пятое — Франция (1,08 млн).

Также, по информации университета, от коронавируса умерли 1 140 978 человек, из них 223,8 тыс. смертей пришлись на США. Помимо этого 155,9 тыс. человек скончались в Бразилии, 117,3 тыс. — в Индии, 87,4 тыс. — в Мексике и 44,6 тыс. — в Великобритании.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) несколько раз фиксировала рекордный суточный прирост заразившихся в мире. Так, последний рекорд был зарегистрирован 22 октября, тогда в течение 24 часов инфекцию обнаружили у 423,8 тыс. человек. До этого, 17 октября, заболели 412,8 тыс. человек, 10 октября — 383,3 тыс.

По мнению главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, следующие несколько месяцев в отношении распространения вируса будут очень тяжелыми. «Мы находимся на критически важном перекрестке в пандемии заболевания COVID-19, особенно в северном полушарии. Последующие несколько месяцев будут очень трудными, и некоторые страны находятся на опасной траектории», — пояснил он.

Гебрейесус также добавил, страны должны немедленно принять меры для того, чтобы не допустить роста смертности, коллапса систем здравоохранения и закрытия школ.