Оппонент Ляшко заявил о победе на довыборах в Чернигове

Кандидат на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе (ОИО) № 208 (Черниговская обл.) Анатолий Гунько («Слуга народа») заявил, что согласно проведенному его штабом подсчету голосов он победил на выборах 25 октября.

«По параллельному подсчету голосов, который проводился моим штабом, я одержал уверенную победу в избирательной гонке на 208-м округе, с разницей 1442 голоса. Теперь становится понятной истерика моего оппонента Олега Ляшко, который на камеры центральных телеканалов совершал показательное выступление по его избрания», — написал Гунько в соцсети Facebook в понедельник.

«Но остается открытым вопрос относительно главного спонсора и расходов финансовых средств на кампанию после окончательного фиаско», — добавил он.

В свою очередь лидер Радикальной парти заявил, что не признает результат «этих купленных выборов».

«Мы выиграли выборы, но власть и ее кандидат украли у людей право на свободный выбор. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масштабному подкупу избирателей 208 округа», — написал Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук.