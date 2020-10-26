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В интернете скупают голоса под петицией за ликвидацию ОАСК

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В интернете скупают голоса под петицией за ликвидацию ОАСК

В интернете скупают голоса под петицией на сайте президента за ликвидацию Окружного административного суда Киева. Об этом в Facebook сообщил политический публицист Дмитрий Джангиров.

«Заработал на гражданской позиции сам — дай заработать другому!» Похоже, именно этот принцип исповедуют «соросята», собирающие подписи за роспуск Окружного административного суда Киева (ОАСК) уже на платной основе. Судя по всему, заказчики уничтожения ОАСК жестко ставят «вопрос ребром», а исполнители, не заморачиваясь креативом, действуют по принципу: сколько граждан не уговаривай, подкупить их проще«, — написал он.

По мнению Джангирова, в данном случае речь идет не о гражданской позиции в обмен на деньги (как это утверждается в объявлении), а наоборот — имеет место попытка вызвать нужную гражданскую позицию в обмен на 200 гривен.

«Примерно, как слюноотделение у собак в экспериментах Павлова. Вот только собаки не считали Павлова гуманистом. Впрочем, и Павлов не заставлял собак за порцию еды кусать врагов „православия, самодержавия, народности“. Так что Павлов был лучшего мнения о собаках, нежели отечественные „соросята“ о своих согражданах», — отметил публицист.

«А вот можно ли считать данное расходование денег американских налогоплательщиков целевым — вопрос спорный. Впрочем, американское посольство, как и отечественные либералы делают ставку на победу Байдена», — подчеркнул он.

Джангиров также обнародовал скриншот соответствующего объявления.

Информацию о скупке голосов также подтвердил политолог Кирилл Молчанов. «А вы знали, что у нас уже скупают голоса под петициями на сайте президента: 200 гривен дают тому, кто проголосует за ликвидацию Окружного админсуда Киева. Это и смешно, и грустно одновременно. Особенно если вспомнить, кто продвигает петицию за ликвидацию ОАСК — это наши „честные“ борцы с коррупцией. Люди, которые так много говорят о морали, когда им понадобилось добрать голоса, готовы скупать их так же, как это делают партии олигархов на выборах. Наши „антикоррупционеры“ пробили очередное дно.

Интересно, как оно будет записано в отчете за использование грантов?

„Проведение медиа-кампании в поддержку антикоррупционных инициатив“? В посольстве в курсе или в доле?», — написал он на своей странице в Facebook.

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В то же время политический обозреватель Руслан Бизяев выразил мнение, что таким образом организаторы и вдохновители данной петиции, не имея общественной поддержки по данному вопросу, попробуют поставить в неудобное положение президента Владимира Зеленского.

«Некоторые особенности „прямого народовластия“, о которых стоит знать. Пока все информационное поле бурлит последними скандалами, связанными с местными выборами от внимания широкой общественности ушло одно очень примечательное событие.

На этой неделе на сайте президента появилась петиция Окружного административного суда в г. Киеве. Событие, в общем-то, заурядное, если бы не одно существенное но. За свою „общественную позицию“ организаторы и вдохновители этой петиции через посредников предлагают чуть поправить свое материальное положение. На 200 гривен. А что здесь такого, удивленно спросите вы? Можно подумать на местах будущему избирателю не предлагают подобного рода „мотивацию“. Предлагают. Но, во-первых, это делают не настолько явно и публично. Во вторых это не имеет столь глобальных последствий. Я сейчас не о том, хороший ОАСК или плохой. Надо его ликвидировать или не надо. Бес, как говорят немцы, в мелочах», — подчеркнул он.

«Не имея общественной поддержки по данному вопросу, организаторы и вдохновители этой акции потом попробуют поставить в неудобное положение президента Зеленского. Ведь ему необходимо будет по закону петицию рассмотреть и ответить. При этом формально все будет выглядеть правильно и законно. То есть самые большие борцы за честные подходы в политике, все эти наши „грантоеды“ и „соросята“ мало того, что не боятся публично предлагать по сути взятку, так еще делают это не на свои скорее всего деньги, а за финансы европейцев и американцев. Не удивлюсь, если в процессе выяснится, что и себя любимых они не забыли. Ну в смысле расходов на „акцию“. В общем, Вы меня поняли», — написал эксперт Бизяев в Facebook.

петиция, ОАСК
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