Хомчак пожаловался, что против него ведется дискредитационная кампания

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявляет о спланированной информационной кампании с целью дискредитации руководства ВСУ.

Об этом говорится в заявлении Хомчака, обнародованном на странице Генштаба в Фейсбуке.

«В последнее время в информационном пространстве наблюдается тенденция распространения манипулятивных сообщений с целью дискредитации руководства Вооруженных сил Украины», - отметил Хомчак.

Как отмечается в заявлении, в грязных информационных технологий сознательно привлекают публичных лиц, предоставляя им только часть информации для распространения субъективных оценочных суждений. Кроме того, придумывают и обнародуют другие "факты", не проверив их достоверность, утверждает Хомчак.

«Является откровенной ложью якобы мое указание военному комиссариату "о призыве отдельного гражданина", о чем узнал, как и все украинское общество, из социальных сетей. Не соответствует действительности и информация о нарушении мной жилищного законодательства», - подчеркнул главнокомандующий.

Хомчак напомнил, что данные о недвижимости должностных лиц указаны в ежегодных декларациях, с которыми может ознакомиться любой, а «полученные от государства жилые квадратные метры (83,1 кв. м) по предыдущим местам службы возвращены Министерству обороны в полной мере, даже большей площадью - 97 кв. м».

Главнокомандующий также отметил, что распространение непроверенной информации или ее умышленное искажение не освобождает этих лиц от ответственности, поэтому по факту передачи обнародованных служебных документов, содержащих персональные данные должностного лица Хомчак назначил служебную проверку.

«Распространение ложных и манипулятивных сообщений являются составными целенаправленной информационной атаки. Гибридная война ближе, чем кажется», - заявил Хомчак.

Он призвал проверять информацию перед обнародованием и пользоваться официальными источниками.

20 октября музыкант и волонтер Тарас Тополя обнародовал в Фейсбук информацию о якобы получении от государства главнокомандующим ВСУ очередной квартиры в Киеве в дополнение к полученным ранее. Позже музыкант сообщил, что после его сообщения в сети им заинтересовался военкомат для вероятного призыва из запаса.