Боевые части ВСУ начали готовить к наступлению на урбанизированной местности

Вооруженные силы Украины еще с 2020 года проходят подготовку к действиям в наступлении на урбанизированной местности, заявляет главнокомандующий, начальник Генштаба ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

«По наступательным действиям, то в прошлом году мы начали подготовку всех наших боевых воинских частей к действиям в наступлении на урбанизированной местности, потому что это то к чему мы также должны быть готовы. Поэтому, готовим войска ко всем возможным вариантам развития ситуации», — подчеркнул Хомчак на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он заверил, что Генеральный штаб ВСУ отрабатывает все планы, все варианты реагирования на обстановку, которая только может быть.

«Все планы ведутся, все планы составляются, все планы соответствующему руководству Министерства обороны, государства докладываются установленным порядком», — сообщил Хомчак.