После подсчета почти 80% протоколов Ляшко проигрывает в Чернигове

В результате обработки 78,9% протоколов на 208 округе, где идет борьба за вакантное место депутата Верховной Рады, «радикал» Олег Ляшко отстает от представителя «Слуги народа» Анатолия Гунько почти на 500 голосов.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Сейчас Гунько поддержали 15 368 жителей округа, а Ляшко — 14 878.

Несколько меньшую поддержку получает самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее на данный момент проголосовали 12 524 избирателей, что составляет чуть более 27%.

Отметим, что в бюллетене также присутствуют два кандидата с такой же фамилией как и в «слуги». На двоих последние уже набрали почти 2 тысяч голосов.