Во Львовский облсовет проходят 9 партий

Во Львовский областной совет, согласно предварительным данным, проходят девять партий, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» источники, близкие к областной избирательной комиссии.
По данным источников, принято уже около 99% протоколов. Лидирует партия «Европейская солидарность» — почти 31% голосов.
На втором месте партия «Слуга народа» — 9,5%, «Самопомич» — 8,7%, ВО «Батькивщина» — 7%, «Голос» — 6,6%, ВО «Свобода»- 6%, Народний рух України (НРУ) и Украинская Галицкая партия набирают по 5,6%, «За майбутнє» — 5,3%.
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