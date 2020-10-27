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В ЦИК готовы считать результаты выборов еще две недели

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В ЦИК готовы считать результаты выборов еще две недели

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) озвучили сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов, после чего их передают в Центризбирком.

На инфографике, размещенной на странице ЦИК в соцсети Facebook, указано: до 3 ноября включительно (не позднее девятого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливают итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

До 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

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Не позднее второго дня со дня установления результатов выборов ТИК официально обнародует результаты выборов.

После установления результатов голосования теризбиркомы обязаны направить информацию о результатах соответствующих выборов в ЦИК, которая, в свою очередь, сразу публикует их.

ЦИК, местные выборы
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