В ЦИК готовы считать результаты выборов еще две недели

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) озвучили сроки, когда территориальные избирательные комиссии (ТИК) должны установить результаты местных выборов, после чего их передают в Центризбирком.
На инфографике, размещенной на странице ЦИК в соцсети Facebook, указано: до 3 ноября включительно (не позднее девятого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливают итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.
До 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.
Не позднее второго дня со дня установления результатов выборов ТИК официально обнародует результаты выборов.
После установления результатов голосования теризбиркомы обязаны направить информацию о результатах соответствующих выборов в ЦИК, которая, в свою очередь, сразу публикует их.
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