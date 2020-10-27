Кабмин передал 61,5 млн грн программы онкозаболеваний на ремонт дорог во Львовской области

Кабинет министров Украины перенаправил 61,5 млн грн из проекта «Усовершенствование молекулярно-генетической диагностики онкологических заболеваний в Украине» на ремонт дорог во Львовской области.
Соответствующее решение от 21 октября 2020 года № 1276-р обнародовано на сайте правительства.
Согласно ему, всего по бюджетной программе перераспределили 104,7 млн грн.
Средства также получило Минобразования на реставрацию главного корпуса ЛНУ им.Ивана Франка в сумме 20 млн грн, создание международного центра подготовки пилотов на базе Национального авиационного университета в сумме 7,2 млн грн и реставрацию староакадемического корпуса Братского монастыря в сумме 6 млн грн.
Кроме того, средства также получило Минэнерго. В частности, на развитие производственных мощностей Новокостантиновской шахты в сумме 10 млн грн.
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