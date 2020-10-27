«Слуга народа» не попадает во Львовский горсовет

По предварительным данным, в новый состав Львовского городского совета проходят 5 партий, сообщили во вторник корреспонденту агентства «Интерфакс-Украина» в нескольких избирательных штабах со ссылкой на данные параллельного подсчета голосов.

Согласно этим данным, первое место занимает «Европейская солидарность» — более 30% голосов, «Самопомощь» — почти 20%, «Голос» — 8,9%, «ВАРТА» — 7%, ВО «Свобода» — 6,7%.

Партия «Слуга народа» набирает 3,5% голосов.

В то же время, глава Львовской городской территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий рассказал корреспонденту агентства, что окончательные результаты будут установлены «через 2-3 дня».

По его словам, в городскую комиссию еще не поступили сводные протоколы из 6 районных комиссий, на основе которых городская комиссия будет устанавливать результат выборов головы Львовской объединенной территориальной громады и совета новой громады.