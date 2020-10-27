Украинцы считают, что власть прежде всего думает о богатых и олигархах

36,8% украинцев считают, что социально-экономическая политика нынешней власти направлена в первую очередь на поддержку крупного капитала, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова при поддержке представительства «Фонда Фридриха Науманна за свободу» в Украине.
В частности, на вопрос, на что в первую очередь направлена социально-экономическая политика нынешней власти, 36,8% респондентов ответили, что на поддержку крупного капитала (богатых, олигархов), 27,8% — на поддержку малообеспеченных и нетрудоспособных, 21,2% — на формирование и поддержку среднего класса. 14,1% затруднились ответить.
Кроме того, 75,7% опрошенных считают, что в Украине слишком высокие налоги и их необходимо снизить. Еще 42,8% считают, что когда люди получают льготы от государства, то не хотят работать, 46,2% не согласны с этим утверждением.
Среди прочего, 24,7% респондентов считают чрезмерным вмешательство государства в бизнес, 16,7% — считают это оптимальным, 25,4% — недостаточным, а 33,1% затруднились ответить.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 17 по 24 июня 2020 года методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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