В Киеве вводят чрезвычайную ситуацию

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.
Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.
«На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть по чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются», — отметил он.
Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков 18 марта заявил, что правительство ждет от властей Киева решения о введении чрезвычайной ситуации в столице в связи с распространением коронавируса.
«Сейчас у нас нет соответствующего решения... Мы будем ждать от Киева срочного решения для принятия его на уровне правительства», — сказал тогда Аваков.
Ранее правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.
По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.
Режим чрезвычайной ситуации — состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016