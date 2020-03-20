В Киеве вводят чрезвычайную ситуацию

В Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью РБК-Украина.

Поворозник отметил, что документы сейчас проходят юридические процедуры.

«На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть по чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются», — отметил он.

Как сообщалось, глава МВД Арсен Аваков 18 марта заявил, что правительство ждет от властей Киева решения о введении чрезвычайной ситуации в столице в связи с распространением коронавируса.

«Сейчас у нас нет соответствующего решения... Мы будем ждать от Киева срочного решения для принятия его на уровне правительства», — сказал тогда Аваков.

Ранее правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. До этого введение режима ЧС одобрили в Киевской областной государственной администрации.

По состоянию на 20 марта в Украине зарегистрировано 26 случаев заражения коронавирусом.

Режим чрезвычайной ситуации — состояние на отдельной административной территории, когда нарушены условия нормальной жизнедеятельности людей. Отличается от чрезвычайного положения отсутствием ограничений конституционных прав граждан.