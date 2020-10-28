Трамп рекордно снизил лимит приема беженцев

Президент США Дональд Трамп снизил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 15 тыс. человек — минимального уровня с 1980 года. Соответствующий меморандум распространил в ночь на среду Белый дом.

«Прием до 15 тыс. беженцев в США на протяжении 2021 финансового года оправдан гуманитарными соображениями или иным образом отвечает национальным интересам», — говорится в документе. Как подчеркнул президент, лица из таких стран, как Йемен, Сирия и Сомали, не могут быть приняты в качестве беженцев, «за исключением тех, чья ситуация вызывает особую гуманитарную обеспокоенность».

В 2020 финансовом году этот лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое в сравнении с 2019 годом, когда показатель равнялся 30 тыс. человек.

Как отметила ранее газета The Washington Post, уровень в 15 тыс. человек стал самым низким за прошедшие десятилетия. Последний раз сопоставимый уровень был в 1980 году, когда был принят специальный закон о беженцах, который поднял лимит приема с 17,4 тыс. до 50 тыс. человек.