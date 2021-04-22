В Нидерландах возобновили рассмотрение апелляции по делу о «скифском золоте»

В Апелляционном суде Амстердама возобновили слушания по существу по делу о принадлежности коллекции «скифского золота».

Об этом сообщает Укринформ.

Производство ранее было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи.

На судебном заседании от имени Украины будут выступать заместитель министра иностранных дел Евгений Енин и заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, а также нидерландские адвокаты, представляющие Украину по делу.

28 октября 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил просьбу Украины по делу о «скифском золоте» по отводу судьи из-за подтверждения связи судьи с адвокатами крымских музеев, что может свидетельствовать о его предвзятости при рассмотрении дела.

В частности, по информации Минюста, председательствующий судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании «Промнефтьстрой» по делу против ОАО «НК «ЮКОС2», то есть фактически защищал интересы Российской Федерации по делу в пользу «Промнефтьстрой». При этом представительство интересов «Промнефтьстроя» он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев по делу о «скифском золоте».

Коллекцию скифского золота привезли в музей в Амстердаме на выставку «Крым: золото и тайны Черного моря» еще до оккупации полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было принято на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на это решение суда.

«Скифское золото», пока длится судебная волокита, хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.