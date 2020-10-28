Кабмин назначил главу Комиссии по игорному бизнесу

Кабмин на заседании 28 октября назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а Евгения Гетьмана — членом Комиссии.

Об этом сообщил в Facebook представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, на заседании 21 октября правительство согласовало предложения министра Кабинета министров Олега Немчинова о назначении Рудого и Гетьмана.

«Иван Рудой избран на должность главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Он имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на „Играх Непокоренных“ в Нидерландах», — писал о Рудом Немчинов.