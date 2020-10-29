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В Донецкой области без воды остались 75 тыс. человек

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В Донецкой области без воды остались 75 тыс. человек

По состоянию на утро четверга продолжаются аварийные ремонтно-восстановительные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск, в связи с чем полностью или частично прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

«Специалисты КП «Компания „Вода Донбасса“ приступили к ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм утром 28 октября. Сейчас прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов (из них 3 частично) — г.Константиновка (частично), г.Дружковка (частично), с.Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета (всего — 75401 чел/39720 абонентов)», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки были проведены земляные работы, выполненный отвод ила и откачка воды у места порыва, установлена причина порыва — трещина длиной 250 мм.

«По состоянию на 08:00 29 октября продолжаются работы по откачке воды на месте порыва, после чего будут начаты сварочные работы», — говорится в сообщении.

Ориентировочное время завершения ремонтных работ — в течение суток 29 октября.

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От КП «Компания «Вода Донбасса» привлечено 20 работников и 8 единиц техники.

«Напомним, что Второй Донецкий водопровод — главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены», — добавили в ОГА.

вода, Донецкая область
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