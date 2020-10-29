В Донецкой области без воды остались 75 тыс. человек

По состоянию на утро четверга продолжаются аварийные ремонтно-восстановительные работы на участке Второго Донецкого водопровода вблизи города Славянск, в связи с чем полностью или частично прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.
«Специалисты КП «Компания „Вода Донбасса“ приступили к ремонту магистрального водовода диаметром 1400 мм утром 28 октября. Сейчас прекращено водоснабжение 5 населенных пунктов (из них 3 частично) — г.Константиновка (частично), г.Дружковка (частично), с.Петровка, пгт Щербиновка (частично) и пгт Новгородское Торецкого городского совета (всего — 75401 чел/39720 абонентов)», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки были проведены земляные работы, выполненный отвод ила и откачка воды у места порыва, установлена причина порыва — трещина длиной 250 мм.
«По состоянию на 08:00 29 октября продолжаются работы по откачке воды на месте порыва, после чего будут начаты сварочные работы», — говорится в сообщении.
Ориентировочное время завершения ремонтных работ — в течение суток 29 октября.
От КП «Компания «Вода Донбасса» привлечено 20 работников и 8 единиц техники.
«Напомним, что Второй Донецкий водопровод — главный источник водоснабжения для городов Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, а также близлежащих сел и поселков. 20 км этого водопровода находится в аварийном состоянии и требует замены», — добавили в ОГА.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016