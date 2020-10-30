Премьер Армении выступил за ввод российских миротворцев в Карабах

Ввод российских миротворцев может стать «оптимальным решением» конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Daily Telegraph.
«Я выступаю за ввод российских миротворцев в зону конфликта», — сказал Пашинян.
В то же время он добавил, что размещение миротворцев из России в этом регионе должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.
В середине октября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что последние договоренности, которые обсуждали представители Армении и Азербайджана, включают ввод в Нагорный Карабах миротворцев. По словам министра, они бы гарантировали «невозобновление боевых действий».
После этого в Кремле уточнили, что Россия может отправить в Карабах миротворцев только с согласия Баку и Еревана.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь говорил 15 октября, что вести разговор о вводе в Карабах миротворцев при продолжении боевых действий «немного рано». Позднее, 22 октября, президент сообщил, что Азербайджан не отвергает ввод международных наблюдателей, однако в ходе переговоров этот вопрос серьезно не обсуждался.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Баку и Ереван трижды за прошедший месяц договаривались о перемирии, однако каждый раз обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня и возобновляли боевые действия. Согласно позиции Азербайджана, территория Нагорного Карабаха была оккупирована Арменией, а сейчас Баку возвращает себе места исконного проживания азербайджанцев. Армения в свою очередь утверждает, что целью Азербайджана является уничтожение армянского народа.
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