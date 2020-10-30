НБУ ожидает рост инфляции

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что индекс потребительских цен после ускорения в первом квартале 2021 года (до 5,6%), по итогам второго выйдет за верхнюю границу целевого диапазона регулятора (6%), достигнув 6,2%, сообщается в инфляционном отчете на сайте регулятора в четверг вечером.
По оценкам Нацбанка, в третьем квартале следующего года инфляция ускорится до 6,9%, после чего снизится до 6,5% — в четвертом.
Нацбанк прогнозирует, что индекс потребительских цен вернется в целевой диапазон НБУ (4-6%) только во втором квартале 2022 года. Указывается, что после замедления в первом до 6,1%, во втором, согласно ожиданиям регулятора, показатель составит 5,8%, в третьем снизится до 5,6%, а в четвертом достигнет 5%.
Как сообщалось, центробанк прогнозирует ускорение инфляции по итогам 2020 года до 4,1%.
Ранее Нацбанк отмечал, он допускает кратковременное отклонение инфляции от цели для стимулирования возвращения экономики на путь устойчивого роста, но будет применять монетарный инструментарий для возвращения показателя в целевой диапазон в 2022 году.
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