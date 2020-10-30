ГБР начало дело по главе КС за измену родине

Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены главой Конституционного Суда Украины Александром Тупицким.

Такое сообщение опубликовал и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По предварительной информации, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законом Украины порядке земельный участок на территории оккупированного Крыма.

Он также заключил сделку, которой признал полномочия у должностных лиц РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка. Тем самым он признал юрисдикцию РФ.

Таким образом Тупицкий мог совершить поступок в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины. Это часть 2 ст. 197-1 и часть 1 ст. 111 УК Украины.