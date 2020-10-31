МВФ напомнил о необходимости «поддержки антикоррупционных институтов»

Запуск комплексной электронной системы раскрытия информации об активах и доходах высокопоставленных должностных лиц в 2016 году был и остается важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не следует отменять, говорится в ответе представителя пресс-службы Международного валютного фонда на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

«Поддержание и повышение эффективности всех украинских антикоррупционных институтов является ключом к достижению более сильного и более справедливого роста и, следовательно, важным обязательством в рамках поддерживаемой МВФ программы», — подчеркивается в документе.

МВФ напомнил, что создание эффективной системы противодействия коррупции было важнейшим элементом взаимодействия Фонда с Украиной в течение последних нескольких лет.

В отношении текущей программы stand by представитель МВФ указал, что обсуждение нерешенных вопросов продолжаются.