Армения заявила об уничтожении 669 единиц азербайджанской военной техники

Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в воскресенье об уничтожении 669 единиц бронетехники и 241 беспилотника вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

«В целом уничтожены 241 беспилотник, 16 вертолетов, 25 самолетов, 669 единиц бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем», — говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. По оценкам властей Армении, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 6997 человек.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.